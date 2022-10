Als het om de duurzaamheid gaat, is de vraag verkeerd geformuleerd. De vraag 'Hoe kleed ik me sexy en toch duurzaam?' maakt sexy het uitgangspunt waaraan duurzaam ondergeschikt is. Dat kan niet de bedoeling zijn, dus is de vraag 'Hoe kleed ik me duurzaam en toch sexy?' veel beter. Duurzaamheid is de basis waarvan wordt uitgegaan en sexy is bijzaak. Ja, ik heb hier over nagedacht en nee, het kan me geen reet schelen. Ik ben nooit duurzaam geweest en al 40 jaar niet meer sexy.