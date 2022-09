Geen idee wat dit nou weer voor een maffe advertorial is van het ministerie Jetten A++ maar volgens een of andere projectakela duurzaamheid van Natuur & Milieu, ene Nienke Onnen, moeten zzp'ers en mkb'ers maar eventjes gauw gauw gauw een elektrische bestelbus aanschaffen. Want ja, gewoon doen wegens milieu en subsidie. Begrijpelijk hoor, zo'n eendimensionale benadering, als je van maandag tot en met woensdag (donderdag moederdag, vrijdag bomendag) samen met de rest van de Ral 9010 Kleurenwaaier zit te groepsdenken over "het milieu", terwijl Geke (projectleider energie) de thermostaat zojuist heeft teruggedraaid van 17,5 naar 17. Maar daar gaan dus een paar dingen mis.

Neem nou de eerste generatie eVito (2019), dat ding had een bereik van een pak caramelvla: niet meer dan zo'n 100 kilometer volgeladen en met inbouw, 'bedoeld om maximaal 150 kilometer per dag mee te rijden' - en dan ga je als ondernemer van niks helemaal naar nergens. Het kan gewoon: niet. Bij die paar occasions op Marktplaats staat het bereik er niet eens bij, zo faliekant ruk is het, en je zou als Amsterdammer een klus hebben in Eindhoven. Terwijl projectleider mobiliteit Nienke haar handen stuk applaudisseert voor de ijsberenpopulatie op de Noordpool hang jij twee keer aan de lader voor een rit waar dat ding niet eens voor bedoeld is. De gloednieuwe eVito (2022) heeft wél een bereik van 300km+ maar die kost 60.000 euro en is er natuurlijk nog niet als occasion. Volgens mevrouw de projectleider mobiliteit geen probleem want je krijgt subsidie voor een nieuwe, maar die is maximaal 5.000 euro en zo is het ding nog steeds pleurisduur. In tijden van inflatie + energierekening + boodschappen gooit de schilder, marktkoopman, groenteleverancier, lichtman, loodgieter of timmerman niet eventjes 55.000 euro over de balk voor een nieuwe bestelbus, zeker niet omdat je voor pak 'm beet € 15.000 een uit-ste-ken-de dieselvito hebt.

Nou, dan komt de oplossing hoor: "Wie een eigen bestelbus te duur vindt, kan bovendien kijken naar andere duurzame vervoersoplossingen, zoals een cargobike, een licht elektrisch voertuig of duurzame transportdienst." Jongens, het is echt wel leuk en ook nodig hoor, een debat over het elektrificeren van de Nederlandse bestelbussenvloot, maar zullen we dit soort types gewoon maar niet meer aan het woord laten?