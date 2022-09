Florida kreeg vannacht bezoek van #HurricanIan en dat hebben ze geweten ook. Kwam aan land als een categorie vier en is inmiddels afgezwakt naar een categorie één, maar komt nog steeds in het lijstje met zwaarste orkanen die de regio ooit voor zijn kiezen kreeg. Zorgde tijdens zijn bezoek voor de nodige chaos: deels met harde woei die daken van huizen rukte en deels met genoeg water om hele steden onder te dompelen. Ruim 2,3 miljoen mensen zitten zonder stroom, Naples (niet in Italië) en Fort Myers (ook niet in Italië) staan grotendeels onderwater, maar de precieze omvang van de schade is nog niet bekend en datzelfde geldt voor de vraag of er slachtoffers zijn gevallen. Dit had natuurlijk allemaal voorkomen kunnen worden als iedereen gevaccineerd was, maar dat is nu te laat. Maar nu waar u echt voor komt: Beeld!

UPDATE: Ian officieel een "major disaster'.

UPDATE: Sheriff in Florida spreekt over "honderden doden". Ook een slachtoffer van Ian: deze McLaren P1.

Hulpdiensten kunnen wel wat hulp gebruiken

Hulptroepen staan klaar

Als het werkt...