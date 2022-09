Schakelen we naar The Sunshine State voor een liveblogje met Onmeunig Teffesweer. Florida Man & Woman is gevraagd om schuilplaatsen te zoeken, het is nu te laat om te evacueren. Hurricane Ian identiceerde zich gisteren nog als Categorie 4, maar zou kunnen dat-ie zich vandaag een Vijfje voelt. Het gaat heel hard waaien en nog meer regenen, de stroom valt zeer zeker uit en reporters mogen weer "debris" zeggen. Later meer hier, bij The Weather Channel enof kijk de LOKALE RAMPENZENDER of realtime op de TwitterFeed.

