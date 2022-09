Verslaving hoeft niet, maar kan wel. Je hebt zeker gelijk dat er minimaal sprake is van misbruik van cocaïne. Dat gaat over gebruik en grote risico’s nemen en eigenlijk is dat de belangrijkste vraag nu.

Coke is tot echt maximaal 6 uur terug te vinden in het bloed en 5 a 6 uur na gebruik is is het al vrijwel verdwenen. Je mag dan wel weer autorijden. Hoe hoog is de concentratie die nu aangetoond is? Dat is de vraag. Is het nihil, dan is het moeilijk daar een zaak op te maken want mocht wellicht al rijden. De kans dat het samenvalt met de zeker 4 a 5 uur niet mogen rijden is statistisch natuurlijk hoger. Ik ben benieuwd.

Dan speelt ook weer mee dat dit ongeluk ergens begin avond toch was. Je mag aannemen dat de chauffeur de hele dag aan het werk was (=vrachtwagen rijden) en dus is hij bij nihil waarde coke in het bloed, eerder op de dag zwaar onder invloed geweest. Een makkelijke rekensom met de 5 a 6 uur na gebruik aantoonbaarheid in bloed. Het kan haast niet anders dat er sprake is van zeer ernstig misbruik van coke door deze gast.

Nou ja, loopt op vrije voeten…….ik hoorde net in het nieuws “dat er wel strikte voorwaarden zijn”. Jaja.