De hulpdiensten zijn massaal (onder meer drie traumahelikopters) uitgerukt naar een incident in Zuid-Beijerland, waar volgens de politie een vrachtwagen van een dijk is gereden. In de 112-melding is ambulancecode 10 meegegeven, wat staat voor tussen de 10 en 20 gewonden. Als onderstaand onbevestigd bericht klopt, zou het gaan om een dronken bestuurder. Dit topic wordt geüpdatete.

UPDATE: Facebook-post hieronder lijkt dus afkomstig te zijn van een ooggetuige, die spreekt over "diverse doden

UPDATE: De vrachtwagen op de foto lijkt van het Spaanse bedrijf "El Mosca" te zijn. De slogan "Go Global" is op de foto te zien

UPDATE: Volgens Hart van Nederland zou er een barbecue aan de gang zijn geweest van de lokale IJsclub 'De Kom'

UPDATE: De politie meldt dat meerdere slachtoffers naar het ziekenhuis zijn vervoerd en er "heel veel hulpverleners" aanwezig zi

UPDATE: Loco-burgemeester Hoeksche Waard is aanwezig, meldt Rijnmond

UPDATE: Politie bevestigt dat er meerdere doden zijn gevallen: "Het onderzoek is in volle gang. Op het moment van de aanrijding was er een buurt barbecue waar veel mensen aanwezig waren. Er wordt uiteraard zorg voor hen geregeld."

UPDATE: Ooggetuige in AD: "Toen het ongeluk gebeurde, was een buurtfeest onderaan de dijk gaande. Het zou gaan om een jaarlijks feestje. Johan van Driel zag het ongeluk gebeuren en is zwaar aangeslagen. ,,We waren net gezellig aan het barbecueën en zien een vrachtwagen stilstaan op de kruising, vervolgens rijd hij rechtdoor zo door de tent heen. Het was vreselijk. Er werden meerdere mensen meegesleurd. Op zo'n moment gaat alles door je heen: machteloosheid, ongeloof.’’"

UPDATE: Politie meldt (zie video na de breek) aan Rijmond dat er "meer dan twee" doden zijn gevallen.

UPDATE: De chauffeur is ongedeerd gebleven en aangehouden door de politie, meldt de NOS.

UPDATE: De politie is op zoek naar de bestuurder van een witte bestelbus met open laadbak die op de kruising Zuidzijdsedijk-Langeweg heeft gestaan

UPDATE: Waarnemend burgemeester Aptroot bevestigt dat de barbecue van de ijsclub was. Hij heeft direct betrokkenen gesproken. "Mensen zijn echt in shock, het verdriet is heel groot en de onzekerheid ook. Dit is echt een ramp."

UPDATE: De politie laat weten dat onderzoekers eerst de plaats van het ongeval gaan schouwen, en dat daarna de vrachtwagen wordt weggehaald. Er liggen nog lichamen onder de vrachtwagen.

UPDATE: De politie zegt tegen RTL Nieuws dat de vrachtwagenchauffeur ontzettend geschrokken is, en dat ze zo snel mogelijk met hem in gesprek willen.



LIVESTREAM RIJNMOND

Ziet er niet goed uit

ANP-pica van andere kant

"Meer dan twee doden"