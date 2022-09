De Spaanse truckchauffeur Juan (46) die op 27 augustus zeven mensen doodreed in Nieuw-Beijerland, is door de rechter vrijgelaten. Volgens zijn advocaat had de chauffeur ten tijde van het geval een epileptische aanval, volgens experts mogen mensen die medicijnen tegen epilepsie slikken helemaal geen vrachtwagens besturen, maar dat is kennelijk geen reden om de vrachtwagenchauffeur nog langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie gaat tegen de vrijlating in beroep, onder meer omdat het onderzoek nog lang niet is afgerond. "Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend voor de raadkamer gevorderd de voorlopige hechtenis van de verdachte te verlengen vanwege het herhalingsgevaar. De rechtbank ziet dat herhalingsgevaar niet meer en daarmee onvoldoende gronden de verdachte langer vast te houden. Het OM gaat in beroep tegen deze beslissing. Het OM heeft zich niet verzet tegen een schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte indien aan die schorsing strenge voorwaarden zouden worden verbonden. Eén van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat verdachte zowel in Nederland als in Spanje aan iedere oproep van politie en justitie gehoor geeft." Als wij dit goed lezen, dan zegt het OM dus dat er aan de vrijlating geen strenge voorwaarden zijn verbonden. En waarom ook niet. Hij heeft immers geen acht mensen doodgereden ofzo. De chauffeur blijft nog wel gewoon verdachte en zijn rijbewijs is ingenomen. Poeh poeh nou nou.

Nou dan is het goed!