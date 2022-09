You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot zomaar weglopen als mensen je eigen realiteit tegen je gaan gebruiken

Eens in de zoveel tijd duikt her of der een stukje duiding op waarin beschreven staat hoe Drees (of was het Den Uyl) ver in de vorige eeuw al over migratie-inperking sprak - voordat Janmaat het deed, voordat Bolkestein de vvd er een rechts imago mee gaf, voordat Fortuyn er om werd vermoord, voordat Wilders het onderwerp onder de meeuwenvleugels nam. Nooit is er naar gehandeld en inmiddels is migratie voor links een diep verankerde morele aflaat (en een stok om rechts mee te slaan) en voor de vvd is het zelfs een vuig verdienmodel - de kabinetten Rutte zijn de laatste schakel in een zieke keten van mensensmokkel.

Netto, zo willen hullie van de overheid, de opiniepagina’s en de academie ons altijd doen geloven, is migratie van maatschappelijke meerwaarde. De tot grafieken en getallen gereduceerde zogenaamde succesverhalen botsen echter met een werkelijkheid die keer op keer iets anders laat zien, in uitkerings- en criminaliteitscijfers onder gevestigde generaties en in (krampachtig weggemoffelde) overlastcijfers over in overvolle azc’s opgehokte nieuwe gegadigden voor het Nederlanderschap. Om over de steeds zichtbaardere splijtzwam der islamisering maar te zwijgen.

De realiteit haalt de ideologische moraal altijd in. De snelheid waarmee de gemeente Utrecht van het door Eric van der Burg gelouwerde “breng ons uw stoelslapers” naar het onbeholpen “help, ze verzieken de publieke ruimte” is gegaan, is, nou ja: tamelijk hilarisch. Een kort en steil grafiekje met op de verticale as het Utrechtse enthousiasme en op de horizontale de Schaal van Je Verwacht Het Niet.

Problemen met migratie - specifieker de niet-westerse variant - zijn een genegeerde realiteit en dat is altijd al zo geweest.

Ontkenners hiervan roepen steevast dat er juist geen dag voorbij gaat zonder dat het asielbeleid, Marokkaanse criminaliteit of “””islamofobie””” op de voorgrond van het debat staan. Dat middenpartijen allemaal in de zwaartekracht van Planeet Wilders naar rechts getrokken zijn. Dat heel Holland zogenaamd dagelijks racistische drek over hun getinte landgenoten uitbraakt.

Quatsch. Tuurlijk, het kan altijd benoemd worden, maar critici brandmerken zichzelf sociaal en in de praktijk wordt door de verantwoordelijken geen enkele (maar dan ook echt geen énkele) serieuze poging ondernomen om migratieproblemen te remmen, de asielketen te ontstoppen of kansloze aanvragers daadwerkelijk terug naar Uitgeprocedeerdië te sturen, als ontmoedigend symbool voor al hun land- of continentgenoten die sparen voor een Europees gesubsidieerd smokkelbootje richting slaapstoel in Ter Apel: ‘Doe het niet, ze motten je niet en je mag toch niet blijven’. Zelfs overlastgevende veiligelanders (een term die beter is ingeburgerd dan degenen die het betreft ooit zullen worden) worden niet buiten getrapt.

Integendeel: een afwijzing van de aanvraag is het startschot voor een nieuwe procedure in een vicieuze cirkel van rechtszaken, gevoerd in een ook al (en mede door de uitwassen van de migratie) overbelast juridisch systeem, door advocaten die er op binnen lopen maar toch een vaandel van vroom activisme in hun mast kunnen hijsen.

Maar dit topic gaat helemaal niet over hoe beroerd het Miele-model van mensensmokkelaar Mark Rutte is, of over hoe generatie na generatie onderontwikkeling terug te zien is in sociaal/economische achterstand en criminaliteitscijfers. Het gaat ook niet over hoe deuglinks altijd alles tot racisme reduceert middels lelijke leolucassiaanse drogretoriek.

Het gaat over hoe het institutioneel ontkennen, bestuurlijk negeren of sociaal stigmatiseren van voor iedere burger met eigen ogen zichtbare problematiek een vorm van gaslighting is die heeft mede geleid tot een escalatie van wantrouwen in de overheid. Die escalatie is een uiterst vruchtbare voedingsbron gebleken voor complottheorieën, en de handelaars daarin.

hahahaha

Het is een tragische klucht, maar eigenlijk ook een prachtige treinramp, om te zien hoe een partij als FvD het schiereilandje Forumland heeft opgespoten in de Tweede Kamer, waarop de bewoners met één teen in de Haagse werkelijkheid staan, en met de rest van hun wezen diep zijn doordrongen van het idee en de gedachte dat er wel een groter, bozer plan achter het beleid móet zitten, omdat geen weldenkend mens toch de grenzen open zou willen houden voor meer meer meer migranten in een tijd dat de economie op barsten staat, de asielketen op imploderen en de woningmarkt geen enkele facilitaire rol kan spelen voor de ongekende toename van uitheemse intochtiërs?

Tenzij er een wereldcomplot van kwade genieën achter schuilgaat. Het moet wel een complot zijn als er geen rationele verklaring meer voor is. Nederland moet kapot, Rutte voert iemand anders’ beleid uit en Kaag ging al vroeg studeren aan een universiteit waar ze werd opgeleid om toezicht te houden op de uitvoer van die taak. In de coulissen loert het WEF, en wie WEF zegt, zegt eigenlijk dat de joden er iets mee te maken hebben en ja, dan weet je het wel toch? We zeggen niet dát het zo is, maar we insinueren het toch maar even. Ja u kunt wel kwaad kijken en weglopen, maar hee: ontken het maar eens dan?

Jarenlang hebben we min of meer gewacht tot de migratieclash in de samenleving tot wasdom kwam, eigenlijk ook een beetje vérwacht dat het moment zou komen. Zeker rond ISIS en Wir Schaffen Das plus alle bloederige aanslagen in Europa. We wachtten, en niet met enthousiasme maar met lede ogen, totdat het wij tegen hullie is. Tot de zelfmoordbom barst. Maar dat gebeurde niet, en zal niet snel gebeuren: er zijn simpelweg al lang parallelle samenlevingen ontstaan die langs elkaar heen bestaan, elkaar soms tegenkomen maar zelden mengen en waarbij het autochtone deel de meeste kosten draagt en overlast ervaart ten opzichte van het allochtone deel. Chagrijn neemt toe, hele wijken worden ongezellig tot onherkenbaar, maar barsten doet de bom niet.

De bom is elders af gegaan: met een geluidloze explosie onder het vacuüm van de Haagse kaasstolp. Veel burgers ervaren ongemak bij de feitelijke demografische omvolking van delen van Nederland, maar bekijk het eens van de hilarische kant: in het bloedende hart van de democratie zijn het de politieke veroorzakers van deze situatie - de eeuwig regerende midden- of kartelpartijen - die de zure vruchten plukken. Zij ervaren nu de status quatsch, waarin vooral FvD, maar ook BVNL en vanaf de andere kant DENK en BIJ1 (die geconditioneerd zijn om in ieder eigen gebrek van de achterban een vorm van racisme of discriminatie door blanken te zien) met groteske complotten het speelbord kapen.

Weglopen uit Vak K was volgens Jan Paternotte een vorm van “leiderschap” en dat is alles wat je over zowel Jan Paternotte, als over de blinde bestuurlijke paniek van een coalitie in blessuretijd hoeft te weten. (Jans D66 is overigens ook de partij die een Russisch complot zag in het Oekraïnereferendum, maar als D66 het zegt is het geen complottheorie maar een waarheid die breed gedragen en gegalmd wordt door de bien pensants in pers, praathuis en policor kringverjaardag.)

Zoals veel burgers zich niet zo goed (tot heel slecht) raad weten met de islamisering en afrikanisering van stukjes stad en land, zo heeft zelfverklaard eerbaar Den Haag geen flauw benul wat ze aan moeten met de melaatse huilbaby die ze zelf gebaard hebben. Parallelle universa in de couveuse van één plenaire zaal - als je beseft dat Nederland al lang in een postdemocratisch tijdperk terecht is gekomen, is het een feest om te kijken naar het binnenhalen van de onvermijdelijke oogst die de ontkenning gezaaid heeft.

Voor de gedupeerde politici in Vak K geldt: kan er wel van weglopen, maar je kan er niet uit vertrekken. En als je buiten komt, blijkt er een behoorlijke aanhang te zijn voor de gedachtenkronkels, herschenschimmen en het verwarde geestesoog van Baudet, Van Meijeren, Van Haga & Sylvana. Voor hen zijn de woorden van hun leiders een waarheid - want van de oude orde hoeven ze al heel lang geen waarheid meer te verwachten. Fakkels zagen we al, hooivorken zijn niet ondenkbaar.

Je kan de realiteit kennelijk slechts zo lang negeren, totdat de realiteit een waanzin kweekt die in de haarvaten van het bestuur voor politieke bloedparasieten zorgt. Politici wonen niet in dorpen met overlast-azc’s, worden niet door mocro’s belaagd op de boulevards van Scheveningen en Zandvoort, of in het gemeentezwembad, wonen niet boven plofkraakgevoelige Geldmaten en zien de islamitische opmars niet in hun eigen wijk. Maar de parallelle samenleving is met een vreemde omweg toch tot de Haagse systemen doorgedrongen: via de kracht van het complotdenken, dat zijn momentum zuigt uit het lankmoedige gedrag van de macht.

Politicians made their bed for half a century, maar ze willen er niet in liggen. Doe ons nog maar een stukje cake en een dosis complotgekte in de Kamer, want vanuit onze werkelijkheid bezien is het best wel genieten van de Haagse surreality soap. Hoe is die Kamerstream nog gratis?