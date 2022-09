Het is een prachtig dier, hij leeft, hij glijdt lekker in uw mondje en het is geen paling want we zitten hier niet in Japan. OESTERS. Het seizoen is vandaag: officieel geopend. Wij doen oesters vooral vanwege de chablis en ach ja, af en toe zo'n oestertje met wat vinaigrette (niet te ingewikkeld doen, sjalotje + rode wijnazijn & snufje zout + peper of gewoon alleen een beetje citroen) is helemaal niet verkeerd als afwisseling tussen het dronken worden door. U moet ze wel gewoon lekker zelf halen en zélf openbreken, als een winnaar met uw eigen oestermes, en vanzelfsprekend niet met zo'n mietenhandschoen. Ten eerste is het geen 766 en ten tweede bent u geen ridder. Enfin, voor een belangrijk onderzoek, teneinde een juridisch bindende hamerslag te kunnen geven, vraagt de Head of Data bij GeenStijl zich het volgende af...

OESTERS? Kiezen Ja, oesters

Nee zeg

Zeeuwse creuse

Zeeuwse platte

Alleen Fine de Claire voor mij

Tsarskaya

Gillardeau

Ik woon in Assen, hoe kom ik in godsnaam aan oesters

Doe mij maar mosselen

Zompige troep; het lijkt wel een stuk kauwgom in een schelp

Ik eet nog liever POEP

Bestaan er ook vega-oesters

Ik ben hier voor de chablis net als mijn vriend Mosterd

Koop ze alleen voor de parels



