@Après toi | 22-09-22 | 10:35: Wat zijn die problemen? Zie mijn laatste tegel. Mensen die de rekeningen niet meer kunnen betalen. Noodgedwongen zelf het gas afsluiten omdat ze liever in de kou zitten dan financieel aan de grond (of er in - kwestie van perspectief) te raken. Mensen werken zich het apenzuur voor een salaris dat niet of nauwelijks mee beweegt met de gestegen prijzen.

Ik weet niet of u vaak er op uit gaat, zoals boodschappen doen in de supermarkt, maar het valt mij op dat ik steeds vaker geluiden om mij heen hoor van geweigerde pinpassen bij de kassa. Vreselijk vind ik dit voor die mensen. En om uw vooroordelen voor te zijn, ik woon in een respectabele buurt wat je classificeert als Jan Modaal.