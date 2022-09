Ik ben en blijf een groot voorstander van de invoering van de 'Autoposerteams' naar Duits model. Bloedsnelle wagens met speciale uitrusting, uitstekend op hoge snelheden getrainde chauffeurs (niet een paar baantjes Lelystad, maar écht getraind) en ze mogen alles en iedereen aanhouden dat in dure sportwagens loopt te pronken of dat gewrapt is met dubbele uitlaten er onder uit terwijl het een gewone C180 is. En geen gezeur over 'etnisch profileren': als je langs de kant gaat, dan mag je meteen even uitleggen hoé je de wagen kunt betalen en je hele financiële en verzekeringstechnische doopceel wordt gelicht. Als de wagen toevallig 'geleend' was, dan gaat het onderzoek meteen even door tot broertjes en verhuurneven. Ik zeg niet, dat je hiermee plofkraken voor kunt zijn, maar drie opgeschoren krullebolletjes of capuchonhelden in één snelle auto trekt wél even meteen de aandacht - zelfs in Duitsland met al zijn snelle auto's (of misschien wel: JUIST in Duitsland). Ontneem ze iedere mogelijkheid tot patsen, showen en imponeren en je hebt meteen al een 'root problem' bij de taas.