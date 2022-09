Dat "zij/hen" is ook weer zo'n belachelijke, ondoordachte, blinde en verwarrende kopie uit het Engels.

In het Engels gaat het gebruik van "they/them" om iemand van onbekend geslacht aan te duiden honderden jaren terug, en is er weinig mogelijkheid tot verwarring, want normaal gesproken maakt de context duidelijk of het over één persoon of meerdere gaat - en daarnaast, "you" kan ook zowel enkelvoud als meervoud zijn.

In het Nederlands is dat niet het geval, en is het zelfs ZEER verwarrend. Waarom? Omdat "zij" (vertaling van "they") hetzelfde geschreven wordt als "zij" (vertaling van "she"). Als je in het Nederlands over iemand praat, en je zegt dat "zij" de straat oversteekt, dan denkt iedereen dat het een vrouw is, want het is gewoon het woord wat voor een vrouw gebruikt wordt.

Wanneer leren mensen nou eens dat het feit dat "Caucasian" ontzettend onhandig is niet betekent dat "blank" en probleem is? Ik snap wel dat ze in het Engels een andere term zoals "white" gaan gebruiken (hoewel er wat mij betreft wel wat minder een letterlijke zwart-wit tegenstelling zou mogen zijn), maar om "blank" te vervangen door "wit" slaat nergens op.

(overigens zou ik het in het Engels prima vinden als we gewoon alle persoonlijk voornaamwoorden behalve they/them eruit gooien en het voor iedereen gebruiken, want dat is lekker makkelijk en als het universeel is kan je ook niet claimen dat het niet bij je past, maar dat terzijde)