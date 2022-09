Het verheffingsideaal, het willen verheffen van de inheemse arbeidersklasse door scholing maar zeker ook middels esthetische verfijning. Dat verheffingsideaal heeft de PvdA natuurlijk allang ingeruild voor BKB-consultants en de inheemse arbeiders zijn vervangen door etnisch-culturele minderheden.

Maar de esthetische, retorische en inhoudelijke onderklasse op rechts waar dit stuk over gaat, valt niet 1:1 samen met wat nu de inheemse arbeidersklasse is.

Wat is de esthetische, retorische en inhoudelijke onderklasse op rechts?

De esthetische onderklasse op rechts, zoals we de groep voor het gemak vanaf hier noemen, bestaat binnen elk opleidingsniveau. Een iets hogere leeftijd en iets lagere sociaal-economische status correleren wel, maar ook weer niet heel sterk.

Dus, wie bedoelen we? Laat het ons tonen in plaats van vertellen.

De esthetische onderklasse op is zijn iedereen die dr. mr. Raisa Blommestijns tweets sans ironie liket en niet invoelt dat nagenoeg alles wat ze schrijft altijd precies net dissonant is, ze geen complexiteit aan kan en nuance en zachtmoedigheid altijd precies achterwege laat waar dat net wel gepast en nodig is.

De esthetische onderklasse op rechts is de tijdlijn van advocaat mr. Bart Maes. Het zijn mensen die maar niet snappen dat als Yuval Harari een praatje geeft bij het WEF hij waarschuwt voor wat hij al tien jaar in zijn boeken voorspelt, in plaats van dat hij iets propageert. Het zijn mensen die denken dat een 'grap' per definitie grappig is als je het eens bent met de boodschap achter de grap. Mensen die denken dat grapjes over hoeveel genders er zijn nog steeds grappig zijn omdat 2015 nooit verstreken is.

Het zijn Joost Niemöller & Co die dusdanig 'onafhankelijke' denkers zijn dat ze altijd precies het tegenovergestelde denken van wat de meer gangbare opvattingen zijn, terwijl de afhankelijkheid van hun denken hen daarmee ontgaat. Het is @Kees71234 met 26,1K volgers en David Icke als pinned tweet.

Het zijn mensen die zich daadwerkelijk vertegenwoordigd voelen door Ongehoord Nederland! en daar verder geen enkele esthetische, retorische of inhoudelijke wrijving bij voelen. Het is niet zozeer een gebrek aan intelligentie, het is tribale bezetenheid vervlochten met een gebrek aan smaak, verfijning, geletterdheid in online (beeld)taal, zachtmoedigheid en oog voor complexiteit. Het zijn de makkers met de onderstaande tweets en bio's.

Ja, dit is elitair. En nee, dat is niet erg

Natuurlijk is het ten diepste aanmatigend, hautain en elitair om te spreken van een esthetische onderklasse op rechts. Maar die onderklasse is een probleem. En dat probleem moet in en door 'rechtse' kringen zelf gezien en benoemd moet worden.

Dan praten we rond Sinterklaas wel over verheffing!

Ter illustratie - de tweet, de bio

Siets 3 seconden Voice of Reason tot ze uit tribale overweging verwijderde

Trouble in paradise!