Ingewikkelde vraag aan mensen die 's ochtends voor de kast staan en de enige vraag die ze zichzelf dan stellen of het shirt op de spijkerbroek vandaag 'zwart' of 'blauw' zal zijn maar we doen het toch: wat vinden we van de outfits van Julia Fox? Julia Fox is een matig talentvolle actrice, vooral bekend van wipje doen met Kanye West en op het internet beroempt als de Godmother van de Goblin Mode. Enfin, die outfits dus. Ziet u de buurvrouw al in de rij staan voor een kuipje boter bij de Appie in Stadskanaal?

Vroeger, toen ze nog (vrij) normaal was