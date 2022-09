DJ's die gewoon zelf hun programma samenstellen met samenhang. Uitleg geven bij de nummers en je het idee kunnen geven dat je onderdeel uitmaakt van de discussie. Een soort VI zonder beeld.

Ik luister regelmatig de podcast van de krokante leesmap en Get in! met Benjamin Herman en No such thing as a fish.

Het een is geneuzel over tijdschriften en het ander iemand die met passie over zijn muziek praat en die draait rondom een thema en het ander feitjes van de makers van QI.

Dat is zoals radio moet zijn. Huiswerk doen en presenteren. En niet lui je formatje afwerken en weer over Hazes jr of de gender reveal van een derderangs BN'er ouwehoeren, én maar weer een spelletje, én een top 40 nummertje, én een lollig belletje met iemand uit het nieuws.

Op die manier pomp je dezelfde shit steeds maar weer rond en hoort de luisteraars nooit eens wat nieuws.

Radio 3 maakt het ook gewoon veel te moeilijk voor zichzelf. Laat gewoon mensen met passie voor muziek, films of wat voor een zaken dan ook lekker hun ding doen.

Programmeer dat in een aantrekkelijke volgorde over de dag en zet ze na de uitzending online als podcast zodat mensen hun eigen 'lineaire radio' kunnen programmeren.