SCHRIJVEN IN DE DIEPTE (een klein, ietwat melancholisch essay)

Een mens is in wezen niet door logica gestuurd, maar door een complex geheel van onbewuste emoties en verlangens en driften. Logica en redelijkheid zijn slechts het nette laagje verf over een pleisterlaag van dood moeras van gistende, rottende gevoelens en verlangens, die zo diep weggestopt zijn dat ze eruit komen op een heel andere manier, zoals stoom ontsnapt uit een hogedruk-ketel en een plasje water vormt, dat de hele kostbare constructie doet roesten.

De pakkingen kunnen na vijftig jaar werken onder extreem hoge druk ook niet alles meer binnen houden.

En elke dag liegen je ogen meer. Iedere dag liggen je ogen een beetje dieper in je gelaat, zo moe van alles wat ze zien.

Iedere dag takel je een beetje meer af, in een gestaag tempo tot de dood erop volgt, in je bed, of je valt op je oude dag van de trap, of gewoon een griep die op de longen slaat, en dan denk je misschien; 'Oh, is het dit dus geworden, mijn lang gevreesde einde, het is zo gewoontjes en banaal, als een formaliteit die we helaas eventjes moeten afhandelen, het brengt allemaal weer een hoop overlast teweeg bij anderen, je ziet ze soms denken: 'Komt er nog een keertje iets van, zet nou eens even stevig door met dat stervensproces, jongeman.'

Als je een beetje een hart hebt, begrijp je nu je eigen ouders beter.

Zij bedoelden het misschien goed, maar een beetje meer inzet had ook best gemogen. Het is niet zo dat een kind zichzelf kan opvoeden met internet en staartdelingen. Er komt een beetje meer bij kijken.

Die jongen die zo opgewekt naar buiten de foto kijkt, niet wetend wat hem allemaal wacht.

Misschien een liefde, misschien een huwelijk dat een vergissing is.

Je wilt hem waarschuwen, maar in plaats daarvan kun je alleen maar grimmig lachen.

Ach, in ieder geval heb ik niet mijn lichaam gesloopt met drugs. Of comfortabel slapend het eindstation gehaald.

Wist je dat een hond geen besef van tijd heeft? Elke dag en elke minuut leeft hij in het moment, tot op een dag hij veertien jaar gekwispeld heeft en hij staar krijgt in zijn ogen, niet meer naar buiten wil, en bang is voor het onweer.

Je beste vriend, zelfs dat is een illusie, mensen. Een hond is een wolf in schaapskleren, die graag ergens bij hoort. Voor de rest kent hij wel zijn plek en zijn naam.

Nee, praten met een hond kun je niet, want hij kijkt je onbegrijpend aan, of hij vindt alles goed wat je doet, al loop je nakend in je huis te tieren en te vloeken, hij draait zich nog eens om in zijn mand, na een oogje open gedaan te hebben om te kijken wat het baasje nu weer voor gekke dingen doet. Maar zolang het niets met eten te maken heeft, is hij maar licht geïnteresseerd.

Oké, baasje heeft weer een episode, waait vanzelf over, de wijsheid van de hond.

Honden hebben geen besef, dat is het. Mensen hebben wel een zelfbesef, ook zonder spiegel, de spiegel zit virtueel in het hoofd, en schetst een heel ander beeld van de werkelijkheid, dit is het zogenaamde 'ego'.

Daarom zijn honden gezegend vanaf de dag dat ze met hun zusjes en broertjes liggen te vechten voor de beste tepel, tot aan de dag dat ze moe en ziek niet eens beseffen dat het hun laatste dag is, en ze uit medelijden euthanasie krijgen, en daarna voor altijd verdwijnen uit de wereld, terwijl het baasje nog jaren verder moet.

Dit is ook een zware last, dat je voor je huisdier zijn leven moet dragen.

Schuld en boete, dat is een mens.

Met hier en daar een fotomoment met mensen die je helemaal niet echt mag of waarmee je helaas opgescheept zit omdat er weinig keuze is en je weinig te kiezen hebt.

'Nobody suffers like the poor', zegt Charles Bukowski ergens.

Eeuwige rekeningen te betalen tot aan je dood. Is dat leven?

Problemen hebben wel het enige voordeel, dat je in ieder geval je niet bezig houdt met diepere vragen, zoals waarom en hoe.

Het lijkt wel of sommige mensen zich wentelen in problemen om maar niet te beseffen wie ze echt zijn.

Daarom was het zo fijn om kind te zijn: je wist niets van rekeningen.

En alles was zoals het is, zonder voorgeschiedenis of reden, je moeder was je moeder, en je vader was altijd bij je moeder, en waarom en hoe, dat vraagt een kind zich zelden af.

Totdat het besef indaalt. En je begrijpt, waarom alles zo was zoals het was, dat je ouders ook hun eigen redenen en verdriet hebben, het al met al toch hebben geprobeerd. Jij bent daar het wandelende bewijs van.

Het enige wat je kan doen, is zoveel en zo lang mogelijk uit de problemen blijven en hopen dat het allemaal niet eindigt met een klap uit de hemel, die je donders goed verdiend hebt.

Misschien kom je er ongestraft mee weg. Maar op het laatst realiseer je je, dat niemand, ook God niet, zich er druk om maakt eigenlijk. Dat is ook zelfbesef.

Blues is een muziek die iedereen begrijpt. De toon tussen mineur en majeur in, hoe weten je hersenen dat te interpreteren als gelaten verdriet?

We zijn allemaal dansende deeltjes, en zelfs dat niet, deeltjes zijn golven van waarschijnlijkheid, tenminste wiskundig gezien, dus alles is een grote dans van golven en energie.

Dan kijk je toch anders tegen je pensioen aan, ben jij nog wel dezelfde jongen die eens solliciteerde als medewerker postkamer en tot je schrik aangenomen bent, en 31 jaar blijven plakken?

Of is dat een geest uit het verleden die niet meer bestaat, maar krampachtig bijeengehouden wordt door het ego, dat alles onthoudt. Een illusie van het zelf optrekt?

Het punt is, de mens is een gecompliceerd wezen. Je opvoeding en je school en je ouders heb je gekregen, maar waren misschien niet precies wat je nodig had.

Het is vooral een training om te kunnen functioneren in een werkomgeving, en ook voor je eigen bestwil, dat ook.

Bijvoorbeeld, uitgestelde beloning; nu eerst leren, investeren, discipline, later komt de beloning.

Braaf zijn en dan kom je in de hemel, de oude menselijke regels met voeten treden, en je gaat naar de hel. Kijk maar naar Pol Pot, die ging rechtstreeks naar de hel, en ook mensen die dingen doen die niet mogen, zoals liegen dat ze ziek zijn i.p.v te werken voor de gemeenschap, vallen in dezelfde categorie.

Er zijn niet verschillende tussenstadia van de hel, voor elke doelgroep eentje, pedofielen, koekjesstelers, ballenkrabbers, leden van executiepelotons, allen worden op dezelfde hoop gegooid, daarom is het ook de hel, want het is een soort max. security prison, je kan niemand vertrouwen, en ze loeren allemaal op je zwakheid en niemand die je helpt.

Maar de hemel, daar zitten de dames die twintig jaar voor de poes hebben gezorgd, en hun afval al scheidden toen het helemaal nog niet verplicht was, gewoon voor de goede zaak van het milieu. Zich oprecht zorgen maakten om de mensen in de derde wereld, die in het zand zitten terwijl ze in de camera kijken, het skelet van een dode koe met zongeblakerde witte botten fotogeniek op de achtergrond.

Niemand leeft nog die op oude foto's staan, terwijl ze toch echt, net als jijzelf ooit, ronddartelden in de speeltuin aarde, en allerlei streken uithaalden Die allemaal hun eerste ervaringen hadden op allerlei terreinen en aspecten van het leven, alle stappen doorliepen die jij ook doorlopen hebt: baby, kind, school, werk, eerste seks, geldgebrek, zware verkoudheden, diarree en verstopping, pogingen en mislukkingen.

Een cirkel van kennissen en familie en vrienden, bizar veel geluk of ongeluk. Het is hetzelfde maar dan op een andere manier in een andere tijd.

-wordt vervolgd-