Nou, hosannah hoor. We zijn er. Doel gehaald. Het metertje staat in het groen. U kunt weer gaan leven! DING DONG PERSALARM om 08:32 uur. Gasopslagen Nederland voor ruim 80 procent gevuld, EU-doel behaald (bron: ministerie EZK). We hebben nu ongeveer 14 miljard kuub gas in de winterberging & laat de vorst en de Elfstedentocht maar komen. Proficiat. Edoch willen we u erop wijzen dat die noodvoorraad HEEL ERG DUUR is (5 minuten douchen was vorige week nog twee kwartjes, in bad hangen 2,50, niemand weet wat december brengt). En het is niet genoeg voorraad. Gaat het streng vriezen dan is die berging binnen een maand leeg. Regel shit mensen. Uw overheid doet niets, behalve graaien.

