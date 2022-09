Nu kunt u nooit meer tegen Samantha zeggen dat er in Nederland geen giftige spinnen zijn als ze weer eens als een gillende keukenmeid op de bank is gesprongen omdat er een spinnetje zo groot als een zandkorreltje over het tapijt banjert, want ze zijn er mooi wel. Zoals de valse wolfspin, die zo heet omdat hij ongelooflijk vals en gemeen en zich voedt met mensenbloed. Hierboven zie je 'm op de foto samen met een Range Rover om de schaal aan te geven. Die valse wolfspin RUKT OP. "De agressieve en giftige valse wolfspin is met een grote opmars bezig." Nou lekker dan. Agressief, giftig en hij jaagt vooral op vrouwen tijdens het beginsignaal van een voetbalwedstrijd in de Champions League. Wat vrouwen dan moeten doen is naar buiten rennen en een lekker lang rondje wandelen, om precies te zijn 90 minuten met een kwartiertje pauze in het midden, zodat de man die vieze vuige gore stinkende valse wolfspin naar de hel kan rammen. Daarna is alles veilig en mag de vrouw weer terugkeren.