Goedemorgen. De politie is Canada is bezig met een grote klopjacht op Damien Sanderson (links) en Myles (Sanderson) omdat ze op dertien (!) plekken mensen zouden hebben neergestoken waardoor ze nu al tien (!) dode en vijftien (!) gewonde slachtoffers hebben gemaakt. Sanderson en Sanderson (wel/geen familie, hun band is volgens de politie "onduidelijk") sloegen toe in verschillende dorpjes in het gebied van de James Smith Cree Nation en het dorp Weldon in de provincie Saskatchewan. De verdachten zouden zijn gezien in een zwarte Nissan Rogue met kentekenplaat 19 MPI, maar ze zijn nog steeds niet gepakt. Volgens politiechef Rhonda Blackmore zouden sommige slachtoffers gericht zijn aangevallen, en anderen willekeurig. We houden u op de hoogte.

Daders zouden in Regina zijn