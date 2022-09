Nou zit ik niet in de politiek en heb geen glazen bolleke, ja voor m’n bier, maar dit hele gezeik heb ik afgelopen Januari al voorspeld.

De mensen gaan in problemen komen…

Dezelfde signalen hadden ze in Den Haag ook kunnen opvangen, maar ze hebben geen voeling met de samenleving.

Na Corona trok de economie aan als een dolle, boodschapjes werden duurder, de brandstof ook.

De lonen stegen niet.

Toen kwam er een oorlog en icm met de ambitieuze klimaatplannen was het plaatje compleet.

De regering heeft al die maanden zitten slapen.

Migratie was en is prioriteit #1.

Met een paar simpele koopkrachtreparaties hadden ze kunnen ingrijpen, maar deden dat niet.

De overheid heeft namelijk bakken geld nodig om eerdere missers te betalen.

Denk aan toeslagenaffaire, studentenaffaire, Coronakosten, spaartaxcompensatie etc.

Ze dachten eerst de mensen uit te knijpen en enorme btw en accijnzen binnen te harken.

Dat is gelukt!

Ondertussen is het leven voor de helft vd bevolking haast onbetaalbaar geworden.

En nog zegt de regering niets te kunnen doen.

Ergens volgend jaar..

De minister van Centen, mevrouw Kaag, heb ik al in geen maanden gehoord noch gezien.

Althans niet over de portefeuille waarvoor zij verantwoordelijk is.

Migratie en boeren pesten is de speerpunt van dit kabinet.

Een regelrechte wanprestatie.

En op Prinsjesdag presenteren zij de beste cijfers ooit.

Goh!…