: Och, het is een leuk filmpje, doel bereikt.

Halverwege met die .50 kreeg hij het pas door; in het bovenste dode punt zou hij weer moeten afvuren, alsof hij een soort zuiger in een motorblok is.

Bij de kleinere kalibers wordt een deel van de energie ook nog eens opgevangen in bewegende delen in skelet en spieren.

Stap 1 had kunnen zijn dat hij een metalen plaat tegen zijn borst had gehouden en daar het wapen tegenaan 'vastgezet'. Die plaat ook nog eens vast maken aan de draden, zodat alle energie direct tegen die kabels en de daaraan hangende massa aankomt.

Afijn, het moet leuk blijven en zou graag weer eens .50 afvuren, maar als die munitie uit eigen zak betaald moet worden...