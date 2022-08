Zijn er reaguurders die in dit verhaal trappen?



"Dat ziet onder meer op het verlagen van de belasting op arbeid, het tarief in de eerste schijf, voor inkomens tot zo'n 70.000 euro, gaat omlaag. Daarentegen gaan de lasten voor vermogenden en bedrijven wel omhoog, zeggen ingewijden. Ook gaat de belasting die onder meer energiebedrijven betalen, de mijnbouwheffing, omhoog. De energiefirma's maken immers grote winsten momenteel door de hoge prijzen."



Laten we bij het begin beginnen. Lagere loonbelasting klinkt leuk. De overheid zou helegaar geen loonbelasting moeten heffen maar goed. Maar ze zeggen niet hoeveel %. Gaan we later dan wel horen. Percentage is belangrijk want als de inflatie steeds met 10% stijgt ga je er vermoedelijk niet veel aan hebben. Als je boven die inkomensgrens zit dan krijg je dus geen verlaging. Lekker dan dat nivelleren. Ben benieuwd of dat werkt. Over het algemeen, tenzij je bij een overheid of NGO werkt, kun je wel wat als je bovenmodaal binnen harkt. Wat weerhoudt je precies om te vertrekken uit verNederland dan? Misschien dat Sieg Kaag dat kan beantwoorden.



Anyway later we verder gaan. Oh bedrijven gaan meer belasting betalen. Maw hun arbeiders worden op papier goedkoper maar in de praktijk moeten ze meer belasting betalen. Naast alle andere fors gestegen onkosten op energie en grondstoffen. Wat gaat er dan gebeuren Sieg? Dan hebben bedrijven minder ruimte om mensen aan te nemen Sieg. En hun producten en dienstverlening worden duurder voor consumenten.



Energiebedrijven gaan fors meer betalen. Want ze maken woekerwinsten door hoge prijzen. Oh. Waardoor komen deze hoge prijzen Sieg? Oorlog met Rusland? Energietransitie voor 2030? Dat komt niet door aandeelhouders Vattenfall, Sieg. Maar door jou en jouw enge Davos sekte die dit allemaal hosselt voor het proletariaat.

Enne... wie gaat deze extra belasting betalen? Aandeelhouders Vattenfall?



Nee Sieg u weet best wie de rekening hiervan gepresenteerd krijgen. Het kantklossend klootjesvolk. Jan met de Pet. Die nu in de MSM blij wordt gemaakt met een dooie mus. En die 10% bovenop minimumloon is ook een grote farce. Want als de inflatie harder stijgt, de energierekening met honderden procenten omhoog vliegt, vreten in de supermarkt met dozijnen procenten ook, en bedrijven moeten meer belasting betalen....



Driewerf bah voor Sieg Kaag en haar tassendrager Marxje Rutte van de ALDE bende.