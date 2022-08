We koesterden even de ijdele hoop dat alle totaalidioten buiten de grenzen vakantie vierden, maar helaas is er eentje achtergebleven in Renesse. Het Zeeuwse dorp voor alle jongeren die nog niet naar buitenlandische bestemmingen mogen en daarmee de ideale plek voor uw dochter om ontmaagd te worden door een puisterige puber (+30 punten). Helaas is het blijkbaar ook de zomerse verblijfplaats van deze debiele terrasrijder. Die ongetwijfeld dronken en boos was en mogelijk daarvoor ook nog ruzie had, maar in alle eerlijkheid maakt het ons geen zak uit welk verhaal deze flapdrol aanhaalt, want geen enkel excuus rechtvaardigt het tot twee keer toe op een terras inrijden tijdens een drukke uitgaansavond. Het brengt dan ook een zomerse glimlach op ons gezicht om te lezen dat bij de arrestatie van deze levende vlaflip zowel een taser als pepperspray is gebruikt. En terecht, keihard aanpakken dit straatterrorisme, want mensen die naar Renesse op vakantie gaan hebben het al zwaar genoeg in het leven.

UPDATE: Terraschauffeur is voormalige kickbokser en portier John D. (51) uit Hellevoetsluis. Sloeg in 2017 als portier in België een 28-jarige man in coma en kreeg daar 30 maanden cel voor.