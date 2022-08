Over atletiek gesproken. Hier in Zwitserland hebben ze fenomeen marathonloopster Nienke Brinkman, 3e op EK, in de armen gesloten. Ze raakten er op de TV niet over uitgesproken en ook in andere media. Waarom? Ze doet een doctoraal aan de ETH geofysica in Zurich. Maw zeer veel waardering voor haar hier.

Way to go beta madammeke!

"From casual jogger to professional runner"

erdw.ethz.ch/en/news-events/news/arch...

"Wie aus einer Hobby-Joggerin eine Weltklasseathletin wurde"

www.nzz.ch/sport/wie-nienke-brinkmann...

En als er in de NZZ een groot jubelend artikel aan je wordt gewijd dan mag je trots zijn.