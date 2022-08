Over de immigranten en huizen :

Toch is het niet zo ingewikkeld.

Wil je 1000 asielzoekers per week erbij hebben, dan heb je 1000 woonruimtes per week erbij nodig.

Doe je dat niet, dan gaat de boel vroeg of laat vastlopen.

Je kunt niet eindeloos inschikken en inschikken en over de schutting gooien is geen oplossing (Albergen).

Dit weten we al best lang.

CBS:

https://longreads,cbs,nl/nederland-in-cijfers-2021/hoe-snel-groeit-de-bevolking-op-een-doorsneedag/

Onder de Immi/emi-granten zitten ook arbeidsmigranten of studenten uit bijvoorbeeld de UK, VS of Duitsland of Japan.

In Nederland, gemiddeld :

2019:

per dag 465 mensen geboren

per dag 416 mensen overleden

737 immigranten

441 emigranten.

Dus een groei van 345 per dag

2020:

per dag 461 mensen geboren

per dag 461 mensen overleden

603 immigranten

418 emigranten.

Een groei van 185 per dag

De cijfers zijn er.

Dit weet je al jaren en jaren. Al heel lang.

Als je weet dat de bevolking groeit, asielzoekers of niet, hoef je het dus niet te laten aankomen op een woningtekort.

Of je zorgt dat de markt het zodanig oppakt dat we er wat aan hebben, of je regelt het zelf. Of beide.

Dus... waarom hebben dan een woningtekort, overheid?

Wat gaat hier mis?

Perverse lobby's? Geen visie? Laat maar waaien (VVD) ?

In gelul kun je niet wonen, in elk geval.