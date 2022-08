Het zit de eikenprocessierups niet mee. Eerder had je al Attie de eikenprocessierupsslayer die met haar verfbrander de beestjes te lijf ging, dit jaar is zo'n slecht jaar voor de eikenprocessierups dat er wordt gespeculeerd over het einde van de plaag, en nu komt jager Guus ook nog eens met zijn paintballgeweer tevoorschijn. Terecht natuurlijk, want eikenprocessierupsen zijn hele vervelende makkers die zorgen voor jeuk, irritatie, een gevoel dat ervoor zorgt dat je steeds moet krabben en ander ongemak. Helaas zit er geen verf in de paintballkogels, maar een of ander stofje waardoor eikenprocessierupsvrouwtjes hevig. in verwarring raken. Dat is dus een beetje het Axe effect, maar dan voor eikenprocessierupsen, oftewel het Eiks effect. Veel succes jager Guus en alle andere strijders in tien gemeenten die dit jaar voor het eerst met een verfpistooltje op insecten schieten. Leve de vooruitgang.