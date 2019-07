Het gaat slecht met de eikenprocessierups in Enschede, en dat komt door Attie. Attie is 69 jaar en Attie is echt helemaal geweldig. Attie had dus eikenprocessierupsen in haar achtertuin en daar deed de gemeente niets aan. En gaat Attie dan ergens 'overheid doet niets' op Facebook zetten? Nee natuurlijk. Attie houdt van aanpakken. Dus Attie valt 'donderstralen' aan MET EEN FUCKING VERFBRANDER. "Kom eens hier loeders!" Goed Bezig Attie. "Haha, daar zitten ze! De klootzakken!" Was iedereen in Nederland maar een beetje meer Attie. "Nou trap ik de heleboel nog eventjes naar de filistijnen en dan is er helemaal geen levend beest over."

Föhnustip