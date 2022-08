Hèhè! Was dat nou zo moeilijk, Volkskrant? Zie je nou wel dat het best kan? Als je het maar wilt! Ja, het is hard werken en zweten maar dan mag het resultaat er ook zijn hoor. Terecht chapeau, schouderklopje, veer in je reet, riem onder je hart (of was het omgekeerd?), applaus, vriendelijk knikje, tip aan de hoed, hulde, bloemen, bonbons. Eindelijk, eindelijk, ein-de-lijk bedrijft de Volkskrant weer eens échte journalistiek. Dit is waarvoor kranten zijn gemaakt. Dit is deep throat all over again. Dit is naakt onder een regenjas gaan staan hoesten in een parkeergarage. Bernstein! En die andere! Alles! Dames Mensen die menstrueren en heren, wij presenteren u: een écht vlijmscherpe, kritische, fundamentele vraag in den papieren kwaliteitsjournalistieke circulaire Das Volkskrant. Voila! *Doek wegtrekt*