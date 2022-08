: Nou het is veel zwaarder dan een e-bike (22500 km in 4 jaar). Om die 45 te halen moet je "flink" bijtrappen ik heb met een windje in de rug zo"n 160 - 170 watt nodig. met wind tegen haal je dan 35-37 kmh vandaag. Ben bek af na een half uur. Verder is deze sparta speed pedelec zoals de naam al zegt verrekte spartaans. Het is heel bijzonder. Met 1125 wh kun je zo'n 70 km dus na 2 uur zijn beide batterijen leeg. Heb nog een derde. Zou het willen omschrijven als een bootcamp e-bike.