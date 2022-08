Oke... Dus volgens dit staafdiagram:

250 g aardappelen: ong 0.25 kg

250 g frites: ong 1.5 kg

Naar mijn weten is frites (ook wel: friet of patat, in het Duits Pommes, dan wel Pommes frites) eigenlijk gewoon aardappel. Dus opeens is aardappel 6 ordegroottes meer vervuilend?

Ligt het dan aan de bereiding? Piepers koken tegenover patat frituren: ong 2 liter water of olie van ong 20C naar respectievelijk 100 en 230 graden C opwarmen. Zit daar het verschil dan in? Opmerkelijk...

Overigens: een biertje valt dus reuze mee gelukkig. Voor 200 cl (200 cl, wat is dat nou voor hoeveelheid!?) is het te verwaarlozen. Smaakt de borrel toch weer beter. (Of gewoon hetzelfde natuurlijk...)