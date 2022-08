@Basil Fawlty | 07-08-22 | 16:07: Wees er alsjeblieft van overtuigd dat ik eerst goed lees voor ik reageer, mijn allerbeste. Simpele vraag: wat is nou eigenlijk een "partijleider"? The Fool on the Hiill?

Dat soort beslommeringen lostrekken van wat in het landsbelang is. Vergelijk het met de landen om ons heen. Frankrijk is de uitzondering die bij mij opkomt, maar hoeveel Europeanen weten te vertellen wie precies waar de president van is in welke lidstaat, daar waar de republiek van toepassing is?

Of in meer cynische termen: hoe ben je een democratische partijleider als je een omhooggevallen lobbyhoertje bent? Kijk eens rustig om je heen daar in het Zwitserse, Basil. En dan vooral wat daar onder de oppervlakte mogelijk allemaal speelt.

Zweden en Finland zijn inmiddels om. Playtime is over.