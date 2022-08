Ze zeggen toch altijd dat de politie je beste vriend is? Nou mooi niet als je met een palmboom van de Hornbach in je scootmobiel over het fietspad van de Oude Rijksweg in Best loopt. Dan is het opeens gedaan met fijne dag meneer lekker weer meneer en schakelt de lange arm van het kapitalistische regime meteen over op het waar denken wij met die palmboom naartoe te gaan twintig minuten na sluitingstijd van de Hornbach register. Vette pech dus voor een meneer (of mevrouw) wiens enige misdaad het meenemen van een palmboom ter waarde van 345 euro was. Als dat al niet meer mag. En daar word je dan dus zelfs voor INGESLOTEN in Nederland Politiesteet. Hee. Oom Agent! Ga eens (andere) boeven vangen!