Wybren van Haga snapt niet dat er geen staatsomroep is. In vrije landen bestaat dat niet. Wij hebben een publieke omroep waar zelfs de complotidioten van Ongehoord Nederland een plekje krijgen. Gaat mij te ver maar ook dat is democratie.

Wybren van Haga schijnt een commando geweest te zijn. Ik vraag me af hoe. De man is mentaal of zo corrupt als de neten of te achterlijk om commando te zijn. Of onze toelatingseisen laten te wensen over. Nu is hij niets meer dan een huisjesmelker en charlatan voor complotidioten.

De grens van het toelaatbare wordt nu wel heel veel opgezocht door fascistoïde schoften. De vraag 'waar trek je de grens' had ik niet met de opkomst van Fortuyn of Wilders. Wybren van Haga doet Wilders nabij een staatsman lijken. En nee, dat is geen compliment.