Er zit tussen 200 en 500 miljard m3 winbaar schaliegas in de bodem.

Opgeteld bij de 500 miljard in Slochteren zit je mogelijk al op 1000 miljard m3

Waar hebben we het dan over?

"De technisch winbare hoeveelheid

Om hoeveel schaliegas gaat het eigenlijk in Nederland? Die vraag kan alleen beantwoord worden met een schatting, onder meer gebaseerd op een zeer beperkt aantal uitgevoerde boringen. Er zou zo’n 3.500 miljard m3 schaliegas in de Nederlandse bodem kunnen zitten. Dit is technisch gezien niet allemaal winbaar. Voorzichtig ingeschat – op basis van literatuur en ervaringen in het buitenland – is uiteindelijk mogelijk 5 tot 15% technisch winbaar. Dat betekent dat in Nederland een productievolume van 200 tot 500 miljard m3 technisch haalbaar lijkt."

Bron

