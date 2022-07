Vanochtend 4 kuub (gestapeld) besteld, 2 berken en 2 eiken, € 1.134,-- mogen aftikken. Net gebeld, eiken niet leverbaar, beuk nog wel dus die maar genomen. Had ik het vóór m'n vakantie besteld, twee weken terug, dan was ik ongeveer € 150,-- tot 200,-- voordeliger uit.

Sprak vier weken geleden de kachelboer en die vertelde al dat het een gekkenhuis was. Nu een kachel met rookkanaal bestellen is ergens in 2023 leveren. Kachels tekort, materialen tekort en vakmensen tekort. Hij vertelde dat de leveranciers meestal één of twee keer per jaar de prijzen aanpassen, eerst helft dit jaar sommige al drie keer. Mijn houtkachel is december jl. geleverd en momenteel € 500,-- duurder.

Wil nog wat RUF en bruinkoolbriketten inslaan, maar dat gaat in Duitsland gebeuren, hier is het echt te duur of niet meer leverbaar.

Ondanks de prijs wel blij dat ik voldoende heb om de winter door te komen. Volgende lading wordt nat hout om zelf in twee jaar te laten drogen tot 15%, is goedkoper maar kost wel wat tijd.