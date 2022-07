Dat is het ding met modellen, vaak zit er plastic in en zeggen ze op een missverkiezing populaire dingen, maar ze zijn allemaal nep. Hoe kan het zijn dat er in limburg in de mergelgrotten fossielen zijn van zeedieren? Lag limburg stukken lager of was de zeespiegel hoger? We maken ons druk over iets wat we nog niet zo heel lang bijhouden (relatief gezien dan), maar de natuur trekt zich daar niets van aan en gaat gewoon lekker haar eigen gang. Een onderzoek naar schilderijen uit de oudheid wees al uit dat er vroeger veel luchtvervuiling was omdat heel veel schilderijen een rood-oranje lucht hebben, wat duid op luchtvervuiling

www.climatecentral.org/news/old-maste....

Het verhaal van noah is ook een indicatie dat het weer grillig was, en 40 dagen regen is heel normaal in engeland. Maar zoals u al zei is angst de beste manier om mensen geld afhandig te maken en een nieuw soort industrie te starten om nog meer geld te krijgen en zo een race naar de bodem of de top te starten (het is maar net vanuit welk punt u het bekijkt. Is er trouwens nog niemand op het idee gekomen om zand uit de zee op te spuiten zodat nederland hoger komt te liggen, maar tegelijkertijd ook de zeespiegel doet dalen? Dat klinkt nl beter dan iets chemisch in de lucht gooien