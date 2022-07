Joe werd vice president om de democraten in het zuiden en republikeinen in het noorden mee te krijgen.

Hij werd president omdat het demoniseren van Trump beter lukte dan verwacht en omdat er bij veel mensen de gedachte was dat de tweede man, na Obama, toch wel iets kon betekenen.

Joe heeft een zwarte vrouw als vice president en de dems hebben nog steeds geen echte tegen kandidaat voor Trump.

Dat Joe een marginaal figuur is is wel duidelijk maar toont wel aan hoe lastig het is in deze internet tijden om een goeie te vinden.