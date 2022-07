Dat muntje blijft nog wel even steken tussen de raderen van het ambtelijk apparaat, vrees ik.

Toen in 030 de eerste elektrische bussen gingen rijden, werden die voornamelijk op 1 lijn ingezet, met een aantal daartoe speciaal opgeleide chauffeurs.

Die dus telkens diezelfde lijn reden.

Een daarvan is een collega van Iraakse afkomst.

Hij is geboren als moslim maar heeft dat afgezworen, heeft helemaal niets met geloven.

Danst gezellig mee tijdens een feestje, net als zijn vrouw en dochter en drinkt graag een wijntje.

Bij een aantal haltes, stapten elke dag een groot aantal lieden van de Islamitische persuasie in.

Zij dachten dat hij " een broeder" was en bedreigden hem toen hij hen niet gratis wilde vervoeren.

Dus werd deze collega, een aantal dagen van de bus gehaald, aangezien er bij het bedrijf " kennissen" van diezelfde bedreigers werken.

Hij is daarna op andere lijnen ingezet.

Hij vertelde me dat hij ondanks het verschil in dialect, die lieden kon verstaan.

"Het is gewoon schandalig wat ze zeggen over Nederlanders en Nederland!

Nederlanders hebben gewoon niet door hoe diep hun haat is tegen hen.

Ik kan het gewoon niet begrijpen. Ik ben hier als vluchteling gekomen, ben zo dankbaar. Het is jammer dat mijn leraar Engels bevoegdheid niet genoeg is hier, maar ik vind het helemaal niet erg om als chauffeur te werken.

Ik ben erg geinteresseerd in techniek en elektra, dus vindt het geweldig dat ik op de elektrische bus mag rijden!"

In zijn vrije tijd volgt hij cursussen elektro-techniek.

Schat van een man.