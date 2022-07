Hoe gaat zoiets dan hè?

"Ik zie naaktzwemmen vooral als de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste behoeftebevrediging."

"Tja, daar kan ik deels inkomen, maar je kunt het individu niet zomaar los zien van het grotere verbond tussen de doden, de levenden en de ongeborenen waar hij deel van uitmaakt. Daar hoort ook het aanpassen aan de heersende zeden bij."

"Een terecht punt, maar is in dit specifieke geval niet ook juist sprake van de terugkeer naar de natuurtoestand? De mens is niet in een badpak geboren."

"Ha! Zeker niet. Maar de mens is ook niet in een auto geboren, of op een fiets. Moeten we daar ook afstand van doen?"

"Nee, dat zou overdreven zijn. Maar bij naakt zwemmen moet je toch echt een andere afweging maken dan bij bijvoorbeeld naakt over straat lopen. De aanstootgevende lichaamsdelen worden immers deels door het water bedekt, en bovendien heeft het niet dragen van kleding daadwerkelijk nut. Je zou kunnen spreken van 'functioneel naakt'."

"Maar wat is functioneel? Niemand wordt immers gedwongen zomaar in zijn Adamskostuum het water in te springen."

"Touché. Toch zou ik in het kader van de proportionaliteit willen zeggen dat de eventuele last die iemand van het zien van een naakt lichaam zou kunnen hebben, niet opweegt tegen de vrijheid van het individu om zich te kleden, of niet, zoals hij wil."

"Haha, dat is ook weer zo."

*Loopt naar auto, pakt machete, slaat een paar keer flink in op het hoofd van zwemmer

UPDATE: Aanvaller sloeg naaktzwemmer meer dan tien keer op zijn gezicht, stond al drie keer eerder voor de rechter