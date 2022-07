Tip voor nieuwsredacties als je een bericht moet maken over cijfers waar je niets van snapt: gewoon een getal in de kop zetten, dan klinkt het altijd als veel. Doen wij ook, en dat doen ze bij NU.nl ook in het bericht '10 procent van Nederlanders die schuld afbetalen heeft na jaar weer probleem'. Klinkt behoorlijk alarmerend, behalve als je even nadenkt over wat er nou precies staat. Wij dachten zonder te checken: dat valt eigenlijk nog wel mee, 10 procent. Dat betekent namelijk dat 90 procent van de mensen die net een betaalprobleem heeft gehad, binnen een jaar NIET opnieuw in de shit zit.

Maar het werd pas echt grappig toen we het cijfer even gingen checken. Ten eerste was het niet 10 procent maar 9,1% en is de algehele teneur van de BKR Schulden Monitor 2021: dalende trend op bijna alle fronten dat Nederlanders steeds minder betalingsproblemen hadden in 2021. En ten tweede was het percentage mensen dat binnen een jaar weer in de problemen kwam volgens BKR Schulden Monitor 2020 maar liefst 19,3%. Het aantal mensen dat binnen een jaar weer in de problemen kwam, lijkt dus meer dan gehalveerd.

Geweldig nieuws! Wij hebben nu al zin in de de BKR Schulden Monitor 2022, oh nee wacht...

Nieuw cijfer (2021)

Cijfer jaar eerder (2020)