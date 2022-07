Gloepert van Assen (36) rijdt met zijn gezinnetje in de Citroën naar de Franse Alpen. We horen u alweer denken: wat heeft die nou weer een rare voornaam? Dat komt door zijn ouders, Moniek en Gloepert senior. Dan weet u wel wie daar thuis de broek aan heeft! Gloepert heeft een drukke baan als coördinerend hydrotherapeut B2 dus dat wordt lekker ontstressen daar in de Alpen! Waar Gloepert vooral van geniet is als een beer schijten op zo'n Franse wc en dan de drol precies laten vallen op de plek waar je voet zou moeten staan. Dan komt er even later zo'n François op blote voeten in die drol dansen. Genieten voor Gloepert!

Manbert Smit en zijn vriendin Denise de Vries zijn op weg naar de camping in Asjchabad, Turkmenistan. "Jij altijd met je suffe Ardèche", sneert Denise naar haar vriendin Samantha, als het over de vakantie gaat. Vanuit hun woonplaats Amsterdam is het voor Manbert & Denise zo'n 6.600 kilometer naar camping. Ze blijven maar een weekje, want Denise moet volgende week naar de lezing Honderd Jaar Duivenmelken in Deventer-West. De reist voert via Hannover, Dresden, Praag, Boedapest, Belgrado, Sofia (enorme schijtstad), Istanbul en dan over de E80 helemaal richting Iran, via Tabriz en Teheran naar Asjchabad. Ze hebben niet gereserveerd.

U mag 1x raden wat het beroep van Joekel Bijtsma uit Harmelen is. FOUT, hij is tekenvanger. Ze noemen hem daarom ook wel: de Tekenvanger van Harmelen. Joekel gaat dan met z'n schepnet achter de teken aan. En als hij dan een teek heeft gevangen, gooit hij 'm bij een passant in de nek. Joekel is namelijk een enorme sadist en bovendien wordt hij geil van mensen met Lyme. ENFIN, Joekel is op weg naar Ravenna, ten oosten van Bologna. Daar is een groot congres voor tekenvangers. De vriend van Joekel, Hans Jonker, moet ook mee. Hans heeft een schijthekel aan teken.

Piet de Boer heet dan wel De Boer, maar hij vindt boeren het achterlijkste volk ter wereld. Piet is fanatiek fan van Eva Vlaardingerbroek. Tot zijn schrik echter, zag Piet dat Eva met een rood boerensjaaltje op de Amerikaanse televisie verscheen. Eva, die in 1997 voor het laatst een boerderij zag, in de verte, is kennelijk pro-boeren! Net als die dwaas van een Gideon. Huilend heeft Piet afscheid genomen van zijn geliefden - Piet is met de caravan op weg naar Aokigahara in Japan.

Jantien (82), een gepensioneerde sekswerkster uit Assen-Marsdijk, is in haar geilste lingerie met de camper op weg naar Roemenië. Ongelooflijk maar waar: Jantien wordt helemaal week van Roemeense mannen. Dus hup, Jantien naar Constanta aan de Zwarte Zee, en daar laat ze zich beroven & nemen door Roemeense mannen. Als zo'n Alexandru haar portemonnee jat en daarna de liefde met haar bedrijft: woest geil wordt ze daarvan. Dat blijft ze doen tot haar dood. ZE IS VRIJJJJJ

Jasper Station en Trijn Poort zijn gisteren getrouwd - ze hebben elkaar vorige week ontmoet op de werkvloer van de NS. Trijn Station-Poort zit achter het stuur van de camper. Ze gaan fietsen in Frankrijk, en misschien nog wel paragliden. Het probleem alleen is: Jasper draagt een groot geheim met zich mee. Hij heeft iets gezien. Verdomme. Waarom moest hij dat zien? Maar het is gebeurd, het kan niet meer teruggedraaid worden, maar Jasper denkt er minuut van de dag aan. Aan het HOE, maar vooral: waarom? WAAROM?