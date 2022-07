Lieve mensen het is vrijdag, tijd voor belanghebbend regionieuws, u moet namelijk niet denken dat iederéén zich drukt maakt om die boeren. De Speld van Verdriet valt dit keer in.... HEERHUGOWAARD. Daar is een winkelcentrum. Een beetje zoals de Oranjerie in Apeldoorn, maar dan nóg triester. Van die overdekte winkelcentra in Nederland zien er altijd uit als de aula van een Yarden Crematorium in Oosterhout-Zuidoost, of de zesde etage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op een zondagmiddag. Er lopen ook precies dezelfde mensen rond: een paar Freds van de oude garde, een paar Martins in het middenkader en de jonge aanwas heet altijd Björn (spreek uit: Bjurn) of Niek, allemaal meegezeuld door hun wijven die steevast Gerda heten. Drie jaar geleden werd de heropening van het winkelcentrum betreurd met een dienst van Glennis Grace (die eigenlijk Glenda Hulita Elisabeth Batta heet).

Enfin, de vrijdagavond is de koopavond en daar komt precies: NIEMAND. "Een medewerker van een herenmodezaak zegt dat het 'soms echt voelt alsof ik mijn tijd sta te verdoen'." Wat vreselijk. Een enorme nucleaire ramp. Michael Jackson die naar de anus van kinderen heeft geloerd, agenten die op tienerboeren schieten, je poster van Demi Moore op je jongensslaapkamer doormidden gescheurd door je valse buurjongen, hongersnood in Niger, oorlogsmisdaden in Bucha en: sommige winkeliers van winkelcentrum Middenwaard te Heerhugowaard moeten VERPLICHT open op vrijdag. Er is een ANP-fotoserie genaamd 'Winkelend publiek winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard' maar we ZIEN GEEN WINKELEND PUBLIEK. "Veel winkeliers wilden liever anoniem in het artikel. Dit omdat zij niet in de problemen willen komen met hun baas of de exploitant van Middenwaard. De namen van de winkeliers zijn bekend bij de redactie."

'Winkelend publiek winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard'

