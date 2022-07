Niet het café in het verhaal

Zeiden we nou dat Amsterdam niet (meer) bedoeld is om in te wonen? NEDERLAND. Nederland is niet bedoeld om in te wonen. Het dochterbedrijf van holding Duitsland is he-le-maal dichtgetikt met regeltjes, eisen, bestemmingsplannetjes en toetscommissies. Een leven in Nederland is als het pad van een bowlingbal. Je moeder gooit je weg, richting de dood, in de hoop wat pionnetjes om te tikken, en in die gleuven buiten het gebaande pad zitten met waarschuwingen en boetes gevulde luchtslurven om de bal richting een georchestreerd einde te kunnen leiden. Neem nou bovenstaande foto uit 2011. Bier - nog te betalen. Peuken - te betalen. Roken - mag nog. Cruella de Vil die binnen anderhalve meter van die kerel komt - toegestaan. DANSEN IN DE KROEG - MAG NOG. De gemeente Twenterand heeft nu bedacht dat je niet meer mag dansen in het café, want bestemmingsplangezeik. Nu is een café inderdaad vooral bedoeld om bier te drinken, maar goed, de gemeente Twenterand vindt dat er in café Het Wapen in Vriezenveen 'teveel gefeest' wordt. En dus gingen er in drie weken tijd zeven mysteryguests volledig Rost van Tonningen voor een sticker en ƒ 7,50 om te klikcontroleren of mensen wel op hun stoel geschroefd zaten. Het rapport: er stond iemand op een bankje te dansen en er werd 'mechanische muziek' gedraaid. Aaaaargghhhh. Zo'n 61-jarige Fred de Boomercontroleur uit Vriezenveen-Elzenhoek die een paar jaar voor z'n pensioen zo'n jankrapport uitdraait. En nu dreigt voor de uitbaters € 5.000 tot € 33.000 boete 'als handhavers van Twenterand vrijdag nog eens feestgedruis en harde muziek constateren'. Wat een SCHIJTLAND is dit toch geworden .