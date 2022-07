Toen ik nog bierde was het maandelijks wel even die kant op, je reed jezelf letterlijk rijk ( in tegenstelling tot wat drammerts als Zanik beweren ). De DM, de ReWe, Aldi, noem maar op + nog even wat speciaalzaken en de stad in. Lekker dagje uit en of A-merken voor de prijs van B-merken of dingen die hier in dit land helemaal niet of alleen tegen de absolute hoofdprijs in veel kleinere porties te koop zijn. Echt, we worden hier genaaid en bestolen. Het begint al met de grond die hier veel duurder is dus de winkelprijs per meter kost hier veel meer dan over de grens. En de ondernemer moet dat natuurlijk wel ergens in verwerken. Plus arbeid is ook duur gemaakt hier. Plus we hebben maar een paar producenten en leveranciers en nu wil ik het niet over prijsafspraken hebben - want dat is niet te bewijzen - maar assortimentsafspraken lijken er toch wel te zijn. Plus natuurlijk dat de goedkoopste opties van een product er steeds rapper worden uitgehaald, want het nieuwste goedkope merk is dan toch weer 30% duurder. Kaching. Nogmaals, we worden hier aan alle kanten genaaid in dat supermarktcultuurtje van ons. En daarom dus gaat Der Graai maar wat graag naar de Pruis.