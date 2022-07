Ik gun het iedereen van harte, want het is het mooiste wat er is om kinderen te krijgen, en ik gun het homos, lesbos en alle andere varianten tegenwoordig ook in die zin, hoewel ik denk dat het het kind niet direct ten goede komt, in die zin dat de toch een wat 'andere' jeugd hebben dan andere jonge kinderen. Als iets voor een jong kind klote is en van invloed op hun ontwikkeling is het 'anders' zijn.

Ik vind iig niet dat het zo gepromoot hoeft te worden. Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig kinderen krijgen kan zijn, ziekenhuis in en uit, vrouw jaren aan de zware hormonen. Uiteindelijk gelukt, dus eewig dankbaar, maar spannende tijd met lange wachttijden en beperkte mogelijkheden. Het gemak waarmee 2 lesbies, en daar stikt het van in de klinieken, even kinderen komen halen alsof het een pak koffie is. Is wat gechaugeerd, maar ik vind het allemaal geen bijzondere verbetering van wat 'normaal' is