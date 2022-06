Schokkend nieuws dat niemand iedereen verwachtte: criminelen houden zich niet aan de arbeidswet en besteden klusjes vaak uit aan minderjarige werknemers die dat vaak tegen hun zin doen vanwege afpersing, bedreiging en intimidatie. Oké, wisten we misschien wel, maar onderzoek wijst uit dat het veel vaker voorkomt dan we dachten. "In de dertien onderzochte steden gaat het al om ruim 2.500 vermoedelijke slachtoffers in de afgelopen twee jaar. In dezelfde periode waren er landelijk echter maar 68 Nederlandse slachtoffers bekend." Dat is nogal een verschil. Hoewel de onderbuik roept dat het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van iedere Scarface-wannabe een slachtoffer kan redeneren, valt het probleem niet te ontkennen als kinderkrachten worden geronseld bij praktijkscholen, basisscholen (!) en zelfs zorginstellingen (!!). Het tuig zoekt doelbewust naar de zwakste en makkelijkst manipuleerbare simpele zielen om voor hun criminele karretje te spannen terwijl ze zelf in de schaduwen verblijven en daar vrij succesvol in zijn als we de cijfers mogen geloven. "Het rapport toont aan dat criminele uitbuiting van kinderen en jongeren een belangrijke maar vooralsnog onzichtbare pijler vormt onder het verdienmodel van criminelen. Als we ondermijning serieus willen aanpakken, móeten we ook criminele uitbuiting bestrijden." Nou Dilan, neem je die meteen even mee bij je geplande politiereorganisatie?