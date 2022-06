De boeren zijn het inmiddels spuugzat, maar hoelang pikt het volk dit gezeik eigenlijk nog? Vanaf 2030 moet IEDEREEN gaan dokken per gereden kilometer met de auto - ook de vvd (wordt een 'autopartij' genoemd omdat ze automobilisten altijd zo hard in het gezicht tuffen) is natuurlijk overstag. Dat vertalen we wel even: vanaf 2030 moet iedereen * éxtra * gaan dokken per gereden kilometer met de auto. Ze hebben nog géén idee hoe ze dat gaan testen of toetsen dus doen ze het toch maar en dat wordt natuurlijk een chaos. Plannetje van Mark Harbers, de nikskunnende frommelaar die er wegens sjoemelen uit werd getrapt bij asiel en als een soort crack doodleuk weer in de politieke ader werd geïnjecteerd, dit keer op Infrastructuur. Volgens het rekenvoorbeeld gaan veelrijders (80 km per dag) zo'n 2,5 keer meer betalen dan nu - dat maakt die lui toch geen ene zak uit, want het bedrijf betaalt toch - en dus wordt de gewone man weer eens het hardst in zijn zak getrapt. Want dat geleuter over 'minder betalen', dat gelooft natuurlijk helemaal niemand: via allerlei omwegen en geitenpaadjes parkeert Mark Rutte zijn geldwagen vanzelf weer in de tuin van de gewone man, die iedere dag met een afgetrapte Toyota Corolla naar het baantje tuft om de huur bij elkaar te schrapen, om hem ook een poot uit te kunnen draaien. Nu is luxeproduct autorijden sowieso nauwelijks te betalen in dit schijtland (bpm, brandstofaccijns, enz.) maar het mooiste is nog: "De keuze om de automobilist voor elke gereden kilometer te laten betalen, kan er overigens toe leiden dat er ook moet worden afgerekend voor rijden in het buitenland. Een roadtrip door Europa kan daardoor nog een flinke extra rekening opleveren." U wordt nog genaaid als u op vakantie gaat. En dat wordt dan gemeten met camera's langs de weg of met... kastjes in de auto’s of mobiele telefoons. Hahahaha. Die achterlijke lui in Den Haag zijn écht hopeloos wereldvreemd en totaal knettergek. Straks gaat het volk alleen nog maar de straat op om te demonstreren.