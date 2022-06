@Sjors W. | 27-06-22 | 20:46: Nee Sjors, nu we het toch over de tyranny of distance hebben: de Amerikanen hebben nu al geen antwoord op de standoff capaciteit van China. Schepen en vliegtuigen komen niet eens in de buurt van het Chinese vasteland zonder gruwelijke verliezen. Dan praat je al over ballistische raketten, die mogelijk voor een nucleaire aanval kunnen worden aangezien (!), en wat precies de missile defense capaciteit is van China bevindt zich niet in het publieke domein.

Wat specifieker: kijk eens naar die nieuwe carrier. De elektromagnetische catapults zijn keurig afgedekt. Datzelfde systeem werkt op de Gerald Ford nog steeds niet naar behoren. Dat schip kost officieel nog steeds iets van 14 miljard dollar (kuch) en is voorlopig niet operationeel.

Enkele jaren terug publiceerden twee Amerikaanse marineofficieren een paper waarin zij stelden dat China alleen maar carriers bouwt om te zorgen dat de VS dat ook blijven doen. Klassieke misleiding dus, a la Sun Tze. En dat van die loonkosten? Geloof maar niet dat dat het lek is in de Amerikaanse defensiebegroting. Het is wat ze daar "pork" noemen. Dat Pentagon is één grote ruif waar een handjevol grote wapenfabrikanten en een heel korps aan lobbyisten en politici zich ongans aan vreten.