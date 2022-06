Hoeveel windmolens hebben we nodig om alle huidige benzine auto op electriciteit te laten rijden?

In 2020 verbruikten we 3.7 miljard kilogram benzine. Voor corona in 2018 was het 4.24 miljard kilogram benzine. De verdere berekening is met 4 miljard kilogram.

Benzine bevat 12.888,9 Wh per kilogram. Vier miljard kg benzine levert derhalve 5.15x10^13 Wh, wat overeenkomt met 51.5 Terra Watt Hours. Helaas gaat 2/3 van de energie bij de verbranding verloren aan warmte. Voor de verplaatsing is derhalve 51.5 / 3 = 17,16 Terra Watt Hours nodig.

Om 17,16 TWh aan verplaatsing te krijgen is meer electrische energie nodig door het verlies in het electriciteitsnet, de warmte ontwikkeling in de accu's en het verlies in de motoren. Ik heb daar geen goed getal voor Nederland kunnen vinden. Voor America is het verlies in het electriciteitsnet 35%. Niet alle gegenereerde energie kan de auto in, omdat ze niet heel de dag aan het electriciteitsnet hangen. Ook kan het wel eens minder waaien als juist de auto's aan de paal hangen. De verdere berekening houdt geen rekening om alle verliezen op te vangen.

Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines en is een plan dat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen omvat. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen circa 1,9 miljard kWh per jaar opwekken.

1,9 miljard kWh is hetzelfde als 1,9 Terra Watt hour. 17,16/1,9 is 9. Dus zijn negen nieuwe windparken nodig met de omvang zoals die gepland staat voor in de Flevopolder om alle huidige benzine kilometers electrisch te rijden.

In 2018 verbruikten we 6,6 milard kilogram diesel en in 2020 5,8 milard kilogram diesel. Dat zijn niet alleen personen auto's maar ook vrachtauto, autobussen, landbouwvoertuigen, aggregaten en wat meer zijn. Om die energiebehoefte in te lossen met windenergie zijn nog zo'n 14 (=9x1,5) windparken nodig.

Waar zijn de plannen om de stroom op te wekken?

Benzine verbruik: www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verkee...

Windplan groen: www.windplangroen.nl/windplan-groen/