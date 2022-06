Ruimte in de bh. Dit brengt me bij een verhaal van jaren geleden, maar het zal nu ook niet anders zijn.

Er kwam een puppy in Huize Snafu, en ik stelde voor dat één van de kinderen ermee op cursus zou gaan. De jongste zoon ( toen 10 of zo ) had er wel oren naar. Dus even gebeld of we eens mochten komen kijken. En ja hoor.

Het was een bloedhete middag, en alle cursisten waren vrouwen van allerlei leeftijden.

Ze bleken ook ongeveer hetzelfde aan te hebben. Flodderige wijde bloesjes, en korte rokjes.

Niet de instructrice, achter wie we op een bankje zaten..

Tot zover niets aan de hand. Maar, het was een puppycursus, met allemaal kleine hondjes, en die moet je dan veelvuldig belonen. Dus al die vrouwen door de knieën met die korte rokjes, of bukken met wijde bloesjes. Het was werkelijk prachtig om te zien hoe enthousiast die cursisten meededen!

Al die kleuren slipjes en zwabberende tieton.

Na een kwartiertje vroeg mijn zoon met een rood hoofd of we nu naar huis mochten.

Vooruit dan maar.